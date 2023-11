Iz avtomobila ubil 11-letnika

Prebivalci ameriškega mesta Cincinnati so zgroženi in prestrašeni zaradi streljanja iz vozila, v katerem je neznani storilec izstrelil rafal 22 nabojev v skupino otrok. Pri tem je ubil 11-letnega dečka in ranil 12-, 13- in 15-letnika, 15-letno deklico ter 53-letno žensko. Ena od žrtev je še v bolnišnici, a zunaj smrtne nevarnosti.

Ubiti fant in eden od ranjenih sta obiskovala prestižno krščansko osnovno šolo Cincinnati Preparatory Academy, drugi trije otroci se šolajo v državni šoli.

V ZDA je lani v strelskih napadih umrlo 250 otrok.

Javno pozval

Po besedah župana Cincinnatija Aftaba Purevala, ki je streljanje razglasil za odvratno in nepredstavljivo, so se otroci na območju v West Endu, kjer jih so jih pokosile krogle, igrali, saj je križišče blizu varstva, dekliškega plesnega studia in igrišča. »Izstreljenih je bilo 22 nabojev. Dvaindvajset nabojev v trenutku – v množico otrok. Ni bilo časa za odgovor. Ni bilo časa za odziv,« je komentiral.

Policisti še niso sporočili nobenih informacij o osumljencih in o tem, ali so bile žrtve naključne ali izbrane. Oče umrlega dečka Issac Davis je javno pozval vsakogar, ki bi kaj vedel o smrti njegovega otroka, naj spregovori.

To je eden zadnjih incidentov v valu strelskega nasilja, ki preplavlja ZDA. Do nedelje je bilo že 596 strelskih pohodov letos, v njih je bilo ubitih 1200 najstnikov, starih od 12 do 17 let. V tovrstnih napadih je lani umrlo 250 otrok, starih 11 let ali manj.