Huda nesreča na gorenjki: več poškodovanih, kombi zapeljal v jarek in trčil v drevo

Gorenjski policisti so bili okoli 14. ure obveščeni o hujši prometni nesreči na gorenjski avtocesti v smeri Karavank. Udeleženo je eno vozilo. Telesno poškodovanih je več oseb.

Gorenjska avtocesta je bila na odseku med Kranj vzhod in Kranj zahod zaprta zaradi ogleda kraja prometne nesreče, a je po zadnjih podatkih pred priključkom Kranj zahod proti Avstriji jzaprt le še vozni pas. Po podatkih prometno informacijskega centra zaradi zaprtega odseka avtoceste tam nastajajo zastoji.

Kombi zapeljal v jarek in trčil v drevo

Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje je ob 13.57 na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj - zahod v smeri Jesenic kombinirano vozilo zapeljalo v obcestni jarek, se prevrnilo in trčilo v drevo. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, poškodovanim osebam skupaj z reševalci NMP nudili prvo pomoč in jih prenesli v reševalna vozila. Na kraju je bila prisotna tudi policija in DARS.