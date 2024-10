Hišo kupil na dražbi, a ko je vanjo vstopil prvič, ga je pričakal prizor, ki si ga bo zapomnil za vedno

V Nemčiji preiskujejo grozljiv dogodek. Novi lastnik hiše v Simmerrathu blizu Aachna je po tem, ko je hišo kupil na dražbi in vanjo prvič vstopil, zagledala grozljiv prizor.

Sosedje niso imeli pojma

Lastnik je v dnevni sobi našel okostje nekdanje lastnice. V hišo je prvič vstopil šest dni po dražbi in med ogledom prostorov, polnih smeti, so ob kavču v dnevni sobi našli okostnjak. »Videla se je roka, iz pižame so štrlela koščena stopala, videla se je tudi lobanja,« je najdbo opisal moški.

Policija je pozneje identificirala posmrtne ostanke. Ženska bi bila danes stara 52 let. A cenilec, ki si je ogledal hišo pred dražbo, trdi, da ni opazil posmrtnih ostankov. Novi lastnik je dejal, da je bil šokiran, da je truplo med prejšnjimi pregledi hiše ostalo neodkrito, je navedel T Online. Državno tožilstvo v Aachnu trenutno preiskuje smrt, poročilo o obdukciji se še čaka. Po podatkih državnega tožilstva v Aachnu na truplu ni bilo dokazov o nasilju.