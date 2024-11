Grozljivka pri Hrvatih: Prisilila sta ga, da je bil njun suženj, odrekala sta mu hrano in prodala njegovo lastnino

Hrvaška policija je v Glini odkrila grozljiv primer zlorabe. Moški in ženska sta najprej razprodala vse 42-letnikovo premoženje, nato pa mu omejila gibanje in ga z udarci prisilila v delo.

Prisilila sta ga, da je bil njun suženj

Moški (38) in ženska (37), ki živita v skupnem gospodinjstvu na območju Gline, sta tako osumljena kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Kot so sporočili s policije, je dvojec prodal vse premoženje 42-letnika, ves denar pa zadržal zase.

Odrekala sta mu hrano in pijačo

Osumljenca sta moškega zaprla in ga s silo in telesnim kaznovanjem prisilila k opravljanju gospodinjskih in drugih opravil ter mu odrekala hrano in pijačo. Po zaključeni kriminalistični preiskavi sta osumljenca s kazensko ovadbo končala v priporu.