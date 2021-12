Grozljivka pri sosedih: oče in sin umrla v silovitem trčenju

Iz Hrvaške poročajo o strašni prometni nesreči. V naselju Tušilović pri Karlovcu sta v ponedeljek popoldan trčili vozili. Kot poročajo hrvaški mediji, sta umrla oče in sin, še tri osebe so bile huje poškodovane. Vzrok nesreče naj bil bila prevelika hitrost in nepravilno prehitevanje.

V nesreči je bilo eno vozilo popolnoma uničeno, drugo je končalo v kanalu. Cesta je bila zaradi nesreče dlje časa zaprta.

Reševalce so na kraj nesreče poklicali meščani, ki so povedali, da so mislili, da je nekaj eksplodiralo, a se je nato izkazalo, da je se je zgodila huda nesreča.