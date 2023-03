Grozljivka na gimnaziji: dijak vdrl v razred in grozil z mačeto

Na gimnaziji v središču Zagrebu je danes 18-letnik med poukom vdrl v enega od razredov in enemu od dijakov grozil z mačeto. Po incidentu, v katerem ni bil nihče poškodovan, je pobegnil iz šole. Policija ga je že prijela, poroča hrvaški portal Index.

Ravnateljica gimnazije je po poročanju portala povedala, da je v razred, v katerem so bili učiteljica in dijaki, neznani mladenič z mačeto vdrl okoli 14. ure. Grozil je enemu dijaku, zaradi zbranega odziva učiteljice in dijakov pa ni nikogar poškodoval in je nato odšel iz razreda.

Policija ga je izsledila in prijela

Ravnateljica ga je nato srečala na hodniku in ga pospremila iz šole, saj takrat v roki ni imel ničesar, je povedala. Po incidentu pouka niso prekinili, dijakom pa zaradi travmatičnega dogodka po potrebi nudijo strokovno pomoč. Novinarjem je še povedala, da policija pozna identiteto mladeniča, ni pa je hotela razkriti. Policija je kasneje sporočila, da so 18-letnika prijeli v hrvaški prestolnici na območju Medveščaka.

Ravnateljica je še povedala, da ni seznanjena z morebitnimi prejšnjimi grožnjami in da primer ni povezan s šolo niti z dijaki, ni pa seznanjena niti z grožnjami kateremu od učiteljev. Meni, da je za vstop v objekt verjetno izkoristil čas med menjavo turnusov, ko je na vhodu v gimnazijo 600 do 700 dijakov. Ker je njihov vrstnik, pa ni izstopal.

