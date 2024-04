Grozljivka: pitbula iztrgala 15-mesečnega malčka iz materinega naročja in ga do smrti pogrizla

V kraju Campolongo blizu mesta Salerno na jugu Italije sta dva pitbul terierja davi pokončala 15-mesečnega otroka, so sporočile lokalne oblasti. Po prvih informacijah sta psa malčka iztrgala iz materinega naročja in ga do smrti pogrizla.

Po besedah župana občine Eboli Maria Conteja sta otroka iz krempljev živali poskušala rešiti mati in njegov stric, a neuspešno. Mama je bila pri tem huje poškodovana. Prepeljali so jo v bolnišnico, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Nihče ne more pojasniti, kako se je to lahko zgodilo, saj sta bila to psa znancev družine žrtve, je dejal Conte. Dodal je, da mora biti tragični dogodek opozorilo vsem lastnikom tovrstnih pasem psov, ki da »imajo posebne potrebe«.

Skrb za pitbula, ki sta v lasti prijateljev družine žrtve, je prevzela veterinarska služba.

Zahtevajo obvezno licenco

Društvo za varstvo okolja in pravice potrošnikov zahteva, da morajo lastniki nevarnih pasem psov imeti dovoljenje. Zahtevajo »ukrepe za zagotavljanje varnosti državljanov«, med nevarne pasme psov pa sodijo pitbuli.

»Že nekaj časa zahtevamo, da imajo lastniki posebej močnih in potencialno nevarnih psov obvezno licenco, glede na to, da letno zabeležimo sedemdeset tisoč napadov psov na ljudi,« pravijo in dodajajo, da vse vrste psov niso primerne za vsakogar, navaja Salerno Corriere.