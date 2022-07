Groza v motelu: osemletnik usodno ustrelil dojenčico

Odrasel moški, ženska in četverica otrok je tragičnega dne bivala v motelu na Floridi, poročajo ameriški mediji. Moški je usodnega jutra v sobi pustil partnerico, svojega osemletnega sina ter partneričine hčerke, dveletni dvojčici in leto dni staro dojenčico – skupaj z mamili in pištolo.

Orožje je pospravil v omaro, a radovedni deček ga je, potem ko je oče zapustil prostor, našel in sklenil tudi preizkusiti. Pištola se je sprožila, krogla pa je zadela dojenčico, prešla skoznjo in se ustavila v eni od dveletnic. Oče, 45-letni Roderick Dwayne Randall, je ob strelu nemudoma pritekel nazaj v sobo, a kot je za zdaj znano, je najprej sklenil skriti orožje in mamila, potem je šele partnerici dovolil poklicati na pomoč. Dojenčici ni bilo več pomoči, dveletnica pa menda okreva in ni huje poškodovana, druga sestrica ni ranjena.

Moški je nekoč že sedel.

Osemletnik je zaradi travmatične izkušnje prav tako v bolnišnici, kjer so ob njem tudi psihologi in socialni delavci, njegov oče pa je po plačilu varščine že zapustil pripor. Ali za dečka skrbi tudi mati, ni znano, 45-letniku pa zdaj očitajo nedovoljeno posedovanje strelnega orožja, malomarnost pri shranjevanju orožja in poseganje v dokazno gradivo, preiskujejo pa tudi vpletenost v mamila.

Matere ustreljene deklice in ranjene starejše sestrice po znanih podatkih ni bilo v bližini, ameriški mediji pa so še izbrskali, da je moški stari znanec policije in pravosodja, saj so ga obsodili že štirinajstih kaznivih dejanj, zaradi katerih je tudi sedel in zaradi katerih so mu izdali prepoved posesti orožja.