Brutalno do konca: nogometni huligani so se stepli na avtocestnem postajališču (VIDEO)

Nogometaši Hajduka danes gostujejo pri Istri 1961 v Pulju, z njimi pa je kot običajno prispela tudi navijaška skupina Torcida. A žal so se nekateri navijači odločili združiti neprijetno z nekoristnim in poravnati stare račune s tekmeci z Reke, navijaško skupino Armada.

Rijeka nocoj gostuje v Osijeku, pred tem pa so se njeni huligani na avtocestnem postajališču sprli s tekmeci iz Splita.

Policija dogodek preiskuje

Nekaj ​​udeležencev incidenta so pridržali in zoper njih vodijo kazensko preiskavo. Neznano število oseb, ki so se v pretepu telesno poškodovale, bo zdravniško oskrbljenih.