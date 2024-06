Gol hodil po ulici in s sekiro razbijal avtomobile, v njegovi hiši našli truplo ženske

»Goli moški s sekiro v roki hodi po ulici in razbija avtomobile!« se je glasil namig, ki ga je 13. junija ob 14.25 uri prejela zagrebška policija od zaskrbljenih občanov na območju Susedgrada.

Ko so policisti prispeli na kraj prijave, se je moški že odpravil proti hiši, kjer po podatkih policije živi, ​​zato so policisti potrkali na njegova vrata in ga odpeljali na zaslišanje. Sledil je dodaten šok. V hiši so našli tudi truplo starejše ženske, najverjetneje družinskega člana. Glede na stanje trupla je bila verjetno že dlje časa mrtva, zato zagrebška policija za zdaj ne more povedati, kaj je bil vzrok njene smrti.

Hrvaški mediji ob tem zapišejo, da je šlo za naravno smrt ali pa je do smrti prišlo zaradi kaznivega dejanja. Na kraj je odšla preiskovalna skupina, ki je opravila hišni pregled in pobrala ves material in biološke sledi. Po končani preiskavi bodo truplo pokojne prepeljali na inštitut za sodno medicino in kriminalistiko, kjer bodo opravili obdukcijo ter ugotovili čas in vzrok smrti.

Po besedah policije je osumljenec trenutno pod nadzorom, prav tako je stekla kriminalistična preiskava, ki ugotavlja vse okoliščine dogodka.