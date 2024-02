Gnusen zločin: »Dve mali duši, ki sta vse pozdravljali z mahajočim repom«

Na Hrvaškem je javnost pretresena ob nečloveškem ravnanju neznanca, ki je na jezeru Borovik v bližini Đakova pokončal dva psa, Bjelko in Leona.

Kamp Borovik je ob tem na Facebooku objavil, da je neznani storilec pokončal dva psa, ki sta tam živela že leta, od katerih je enemu zjutraj s strelno rano v trebuhu uspelo priti do kampa, drugega pa so našli v kanalu.

»Zaradi krvoločnega in nečloveškega dejanja sta nas zapustila Leon in Bjelka,« so sporočili.

»Dve dušici, ki sta vse pozdravljali z mahajočim repom. To pošastno dejanje ostro obsojamo,« so dodali.

Policija pravi, da preiskava še poteka, več informacij pa pričakujejo v ponedeljek, so navedli hrvaški mediji.