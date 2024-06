Ganljivo slovo od motorista: »Pred šestimi meseci se mu je rodila hčerka, pomagal sem ji na svet ...«

V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. Letos so slovenske ceste terjale 20 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 33 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Tudi na Hrvaškem je bil minuli teden krvav

V treh nedeljskih prometnih nesrečah so življenje izgubili trije motoristi, v soboto zvečer na Vratniku pa je umrl še eden. Nesreča se je zgodila, ko je 31-letni motorist, ki je vozil iz smeri Senja proti Žuti Lokvi, pri izvozu iz ostrega ovinka izgubil oblast nad motorjem in padel po cestišču. Nato je priletel v kovinsko varovalno ograjo. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.

Od nesrečnega motorista se je poslovil tudi nekdanji hrvaški minister in Darko Milinović: »Bil je moj prijatelj, čeprav bi mu glede na njegova leta lahko bil oče. Pred šestimi meseci se mu je rodila prelepa hčerka, ki sem ji pomagal na svet ...«