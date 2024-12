Drama na nebu! Moški napadel stevardeso in skušal vstopiti v kabino, pred tem prejel pomenljivo sporočilo (VIDEO)

V Mehiki so aretirali 31-letnika zaradi domnevnega poskusa ugrabitve komercialnega leta in preusmeritve letala v ZDA. To se je zgodilo

med letom med mestoma León in Tijuana.

Po vzletu je moški mehiške narodnosti vstal in napadel stevardeso ter poskušal vstopiti v pilotsko kabino. Letalo so nato preusmerili v Guadalajaro, kjer ga je aretirala mehiška nacionalna garda. Motiv njegovega napada še ni znan, navaja ABC News.

Dobil pomenljivo sporočilo

Moški je potoval z ženo in dvema otrokoma, po aretaciji pa je letalonadaljevalo let proti Tijuani. Letalsko osebje je ob tem navedlo, da je moški rekel, da je bil ugrabljen njegov sorodnik in da je tik pred vzletom prejel grožnjo s smrtjo, če odpotuje v Tijuano.