Čistili hiše pa doživeli šok, poklicati so morali policijo

Trije občani z območja Slavonskega Broda in Nove Gradiške so čistili podstrešja, kleti družinskih hiš in gospodarskih poslopij, ko so našli orožje.

Občani takoj poklicali policijo

Policisti so tako zasegli puško (kalašnikov) s štirimi nabojniki, eno puško PPŠ (kalibra 7,62 mm), štiri ročne granate ter 70 kosov streliva kalibra 14,5 mm. Hrvaška policija ob tem opozarja, da je še vedno aktualna akcija Manj orožja – manj tragedij, v okviru katere lahko občani prostovoljno oddajo orožje brez sankcij.