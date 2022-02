Aleksa po 40 dneh: Nisem bil pogrešan, javil sem se, sam sem odšel

Ko se je v Beogradu začelo mrzlično iskanje pogrešanega Splitčana, je le nekaj dni prej izginil tudi 21-letni. Pogrešan je bil dolgih 40 dni, na zaslišanju pa je razkril, kaj se je z njim zgodilo.

»Sam sem se odločil, da bom odšel. Nisem bil pogrešan, javil sem se,« je dejal Stanković. Njegova mama Olivera je 28. decembra sporočila, da je pogrešan, signal na njegovem mobitelu pa so locirali v Beogradu.

»Vsa družbena omrežja sem izključil in se odločil zaživeti samostojno,« je dejal in povedal, da je namerno izključil mobilni telefon, ker ni želel komunicirati z mamo, in da sploh ni vedel, da so ga prijavili kot pogrešano osebo. Zakaj se je odločil oditi, ni razkril, dejal je le, da je želel zaživeti svoje življenje. Novic ni bral, internet pa je uporabljal zgolj v poslovne namene. Ko ga je prestregla policija, je bil presenečen.

»Sprehajal sem se po Beogradu, nakupoval, pred tremi dnevi sem se še cepil proti covidu 19,« je dejal za Večernje novosti. Potrdil je, da je imel namen odpotovati v Kanado.

Nenad Periš, oče pogrešanega Mateja, je bil vesel, da so Alekso našli. »Hvala bogu, da so fanta našli. Naj slavijo in se veselijo.«