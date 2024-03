16 let je posiljeval svojo hčer in ji naredil otroka. Obsojen na 40 let zapora

Višje kazensko sodišče (VKS) je zavrnilo pritožbo S. R. (58) in potrdilo sklep sodišča v Zadru o zavrnitvi zahteve za obnovo kazenskega postopka, v katerem je bil leta 2017 obsojen na 40 let zapora zaradi posiljevanja svoje mladoletne hčerke in soproge, pišejo hrvaški mediji.

Pritožbeno sodišče ocenjuje, da je prvostopenjsko sodišče pravilno in utemeljeno zavrnilo obsojenčevo zahtevo za obnovo kazenskega postopka z utemeljeno obrazložitvijo, da S. R. v svojem predlogu ne navaja novih dejstev oziroma ne navaja novih dokazov, ki bi bili primerni in utemeljeni za oprostilno sodbo ali obsodbo po milejšem zakonu.

Hčerko je začel zlorabljati, ko je bila stara 12 let

S. R. je skušal oporekati svoje očetovstvo, a neuspešno.

V dokaznem postopku je bilo ugotovljeno, da je S. R. svojo hčer začel zlorabljati, ko je bila stara 12 let in je to počel še naslednjih 16 let. V tem času jo je posilil 1550 krat.

Psihiatrični pregled je pokazal, da gre za prištevno osebo

Po poročanju medijev je zlorabljena deklica imela otroka z nasilnim očetom, pri 15 letih pa je poskušala narediti samomor. Posilil je tudi ženo in vsak dan tepel otroke.

Poleg spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok je bil S. R. obsojen tudi zaradi posilstva žene, ki se je leta 1996 z otroki poskušala odmakniti od nasilnika, a ji ni uspelo. Mediji so poročali, da je zlorabljena žena poiskala pomoč na centru za socialno delo, kjer so ji dejali, da »s tem norcem nočejo imeti opravka«.

Psihiatrični pregled je pokazal, da je S. R. prištevna oseba z osebnostno motnjo, poleg prestajanja kazni zapora pa mu je bil izrečen tudi varnostni ukrep psihosocialne obravnave.

Ugotovljeno je bilo tudi, da se za nastala dejanja ni niti malo pokesal ali prevzel odgovornosti za svoja dejanja.