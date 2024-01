15-letni Manuel zadavil svoje 15-letno dekle

Petnajstletni Manuel je preteklo sredo zadavil svoje dekle (15) v gozdu blizu Ulm-Wiblingena v Nemčiji. Po zločinu je poklical policijo in jim po pisanju tujih medijev povedal: »Ubil sem svoje dekle«. Reševalci so našli 15-letnico in jo odpeljali v bolnišnico, kjer je v ponedeljek umrla.

Nekaj dni pred zločinom je Manuelovo dekle objavilo posnetek na Tik-Toku, na katerem se vidi, kako se držita za roke in poljubljata. Eden od njunih kolegov je za Bild povedal: »Manuel velja za precej ljubosumnega in posesivnega. In kaže, da si je ona želela več svobode.«

Manuela so pridržali nedaleč stran od kraja zločina, prijetju pa se ni upiral. Državno tožilstvo primer obravnava kot poskus uboja, medtem ko motiv zločina še ni znan.

Po informacijah Bilda je Manuelov oče v preteklosti z nožem ubil svojo sedemletno hčerko na velikonočni ponedeljek. Oče, ki prihaja iz Srbije, živi pa v Nemčiji, je na sojenju dejal, da se je posvetil temi vere in Korana. V nekem trenutku je razumel, »da je moral žrtvovati enega od svojih otrok za Boga«.

Okrajno sodišče v Ulmu je takrat pojasnilo, da je 41-letnik nor in mora biti nemudoma nastanjen v psihiatrično bolnišnico.