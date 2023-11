Zvečer prišlo do hude nesreče, tri osebe prepeljali

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je včeraj ob 20.17 na cesti med Sežano in Vrhovljami, občina Sežana, trčili osebni vozili.

Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, iz vozil rešili dve osebi, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri iznosu, oskrbi in prenosu ponesrečenih oseb do reševalnih vozil, nevtralizirali razlite tekočine ter nudili pomoč delavcem cestnega podjetja in Policiji.

V nesreči so bile poškodovane tri osebe, katere so reševalci prepeljali v SB Izola.