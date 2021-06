Župniku sodijo za spolni napad

Župnišče v Preski FOTO: Dejan Javornik

Franc Klopčič pravi, da bo pri dokazovanju svoje nedolžnosti izkoristil vsa pravna sredstva, tako redna kot izredna.

Ima povsem čisto vest

2012. leta je domnevna spolna zloraba deklice prišla na plan.

Konec leta 2004 oziroma v začetku naslednjega leta naj bi bilo za takrat osem- oziroma devetletno deklico eno izmed najbolj travmatičnih obdobij v življenju. Spolno naj bi jo pri verouku v župnišču v Preski zlorabil župnik. Sprva naj bi jo pobožal in poljubil, nato pa šel še precej dlje. Domnevno sporno duhovnikovo ravnanje je na dan prišlo skoraj desetletje pozneje, ko se je dekletu neki fant približal, »kot se moški približa ženski«, kar naj bi v njeni glavi sprožilo spomine na domnevni dogodek. Kmalu se je zadeva preselila na ljubljansko okrožno sodišče in steklo je sojenje.Marca 2017 je bil Klopčič spoznan za nedolžnega. Sodišče je oškodovanki sicer verjelo, »da je dogodek opisala, kot se je zgodil v njenih sanjah«, vendar je menilo, da je v njenem pričevanju veliko vrzeli in povezav z njenimi sanjami in družinskimi težavami. Sodišče tudi ni dvomilo, da je te sanje povzročila travmatična izkušnja. »Bolj kot to, ali se je dogodek zgodil tako, kot zatrjuje obtožba, pa je pomembno vprašanje, ali se je sploh zgodil,« je v obrazložitvi oprostilne sodbe dejala sodnica in opozorila, da gredo v prid obrambi tudi mnenja različnih izvedencev in pričanja zdravnikov, ki so se ukvarjali z oškodovanko.Zadevo so po pritožbi tožilstva v pregled dobili še ljubljanski višji sodniki, ki pa so na podlagi istih dokazov junija 2018 sodbo iz oprostilne spremenili v obsodilno. Klopčič se je znašel pred dejstvom, da bo moral za štiri leta v zapor. A ker je višje sodišče sodbo spremenilo v škodo obdolženega, ne da bi opravilo obravnavo, se je lahko Klopčič pritožil na vrhovno sodišče, in to je obsodilno sodbo februarja 2019 razveljavilo ter vrnilo višjim sodnikom v novo odločanje, tokrat pred spremenjeni senat.Nov senat višjih sodnikov je primer v drugo obravnaval 17. aprila 2019, pritožbi tožilke ugodil in sodbo sodišča prve stopnje razveljavil ter vrnil sodišču prve stopnje v novo sojenje prav tako pred spremenjenim senatom, so pojasnili na višjem sodišču.Včeraj se je moral Klopčič vrniti na ljubljansko sodnijo in stopiti pred ljubljansko okrožno sodnico. Podrobnosti s sojenja niso znane, saj je bilo zaprto za javnost. Njegova zagovornicanam je povedala le, da je obtoženi podal zagovor in da se bo sojenje nadaljevalo v juliju. Smo pa po včerajšnji obravnavi govorili s Klopčičem. Povedal nam je, da bo pri dokazovanju svoje nedolžnosti izkoristil vsa pravna sredstva, tako redna kot izredna. Če bo treba, bo šel vse do Evropskega sodišča za človekove pravice.»Čista vest je najboljši vzglavnik. Jaz lahko povsem mirno spim,« je poudaril ter dodal, da je leta 2012, ko se je moral prvič soočiti z očitki na svoj račun, njegovo življenje »povsem zamrznilo«. Tako rekoč čez noč je moral zapustiti duhovniški poklic in si najti novo zaposlitev. »Od nečesa je treba živeti,« pravi. Kot samostojni podjetnik se trenutno preživlja z avtoprevozništvom.