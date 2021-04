Znano, kje v šoli je zagorelo

V sredo popoldne je zagorelo v osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju, iz katere so evakuirali štiri osebe. Požar je gasilo 81 gasilcev, ki so ognjene zublje ukrotili okoli 21. ure. Pouk v šoli do nadaljnjega poteka na daljavo.Kriminalisti so danes opravili ogled kraja požara. Okoliščine kažejo, da je zagorelo v prostoru za pouk kemije. Po do sedajpreverjenih podatkih v njem takrat ni bilo nikogar. Ta manjši prostor je uničen, zaradi ognja pa so nastale tudi termične poškodbe na sosednjih učilnicah. Pri ogledu so zavarovali material, ki bo predmet nadaljnjih analiz. Zbiranje obvestil o vzroku za požar se še nadaljuje. Suma, da bi šlo za namerno dejanje, ni.Po nestrokovni oceni je nastalo za nekaj deset tisoč evrov materialne škode. Z ugotovitvami bodo kriminalisti seznanili pristojno državno tožilstvo.