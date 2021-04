Gorela osnovna šola v Kranju, pouk bo potekal na daljavo (FOTO)

Zagorelo je na delu stavbe osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju. Za zdaj so bile evakuirane štiri osebe, je prve informacije sporočil Bojan Kos iz kranjske policijske uprave. V sporočilu je še navedel, da se iz objekta vali gost dim: »Stanovalci v okolici naj ne odpirajo oken. Dim lahko predstavlja tudi nevarnost za promet. Zadrževanje na območju intervencije je prepovedano. Radovedneži naj se sami odstranijo.«



Tik pred 21. uro so prišle dobre novice: gasilci so pogasili požar. »Pogorela je ena od učilnic. Evakuiranih je bilo pet oseb, ki niso poškodovane.« Policija bo zavarovala kraj, kriminalisti pa bodo po zaključku današnjih aktivnosti nadaljevali spet jutri.



Koliko materialne škode je nastalo v požaru, s katerim se je spopadlo 81 gasilcev (poleg kranjski poklicnih gasilcev še pet prostovoljnih glasilskih društev), še niso sporočili. Več bo znanega po zaključenem ogledu.



Naša novinarka Špela Ankele je neuradno izvedela, da naj bi zagorelo v kemijski učilnici, od koder se je požar razširil na kabinet in nekaj bližnjih učilnic. Po prvih podatkih naj bi v celoti pogorelo več učilnic. V požaru je poginilo tudi nekaj živali, ki so bile v biološki učilnici, nekaj pa so jih uspešno rešili.



Ravnatelj osnovne šole Aleš Žitnik je pojasnil, da bo jutri in v petek pouk potekal na daljavo. Kako bo prihodnji teden, pa bodo šele videli.

