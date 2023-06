Znano, kaj se je ponoči dogajalo v občini Videm (FOTO)

Ob 3.05 uri je regijski center za obveščanje aktiviral gasilce nekaterih gasilskih društev iz Haloz, ker je zagorelo gospodarsko poslopje in del stanovanjskega objekta v Tržcu, v občini Videm. Požar je zajel del objekta v izmeri približno 180 (20 x 9) kvadratnih metrov.

Gasilci PGD Tržec in PGD Videm so ob prihodu preprečili nadaljnje širjenje požara na stanovanjski del povezanega objekta. Požar na objektu so lokalizirali in dokončno pogasili, požarišče pa je bilo pregledano s termo kamero. Tudi, ko so požar pogasili, so domači gasilci iz PGD Tržec izvajali gasilsko stražo.

O požaru so poročali tudi policisti PU Maribor.