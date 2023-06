Sredi noči zagorelo, hišo so gasili do jutra

Policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so bili ponoči, okoli 3. ure, obveščeni o požaru stanovanjske hiše na območju Policijske postaje Podlehnik.

Policisti so v poročilu, ki so ga poslali pred šesto uro zjutraj, zapisali, da požar še vedno gasijo. Policisti so na kraju zavarovali območje in izvedli ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Po prvih zbranih obvestilih ni bil nihče poškodovan. Po končanem gašenju bodo policisti opravili ogled kraja požara. Sam vzrok požara in materialna škoda za zdaj še nista znana.