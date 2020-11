Znanemu gostilničarju zasegli avto, ker je pozabil podaljšati vozniško

Husko Hajdarpašić bi razumel ukrep, če bi bil za volanom denimo pijan.

Grozil z vklenitvijo

Zgodilo se je pred izvozom Lipovci. FOTO: Google map

Policisti naj bi ravnali strokovno

, lastnik ljubljanske restavracije Saraj, je pred dnevi na pomurski avtocesti izkusil nepopustljivost in neusmiljenost prometnega policista murskosoboške policijske postaje. »Dve uri smo jaz in moja sopotnika čakali ob avtocesti, da me je prišel iskat zaposleni iz Ljubljane,« ogorčeno opisuje dogodek, ki se je pred desetimi dnevi ob 11.35 zgodil pred izvozom Lipovci.V Prekmurju je bil tistega dne zaradi službenih obveznosti, gradnje sušilnice sadja v Murski Soboti. Tik pred omenjenim izvozom, kjer je hitrost zaradi del omejena na 60 kilometrov na uro, je vozil 80 kilometrov na uro, zato ga je ustavil policist. Prekoračitev hitrosti ga je stala 80 evrov oziroma, ob upoštevanju t. i. polovičke, 40.S tem se je sprijaznil in v avtomobilu mirno čakal, da se policist vrne iz svojega vozila, kjer je preverjal njegove osebne podatke, tudi veljavnost vozniškega dovoljenja. Sledil je šok – policist mu je sporočil, da mu je veljavnost vozniškega dovoljenja že potekla ter da je naročil avtovleko, saj da mu je mercedes-benza ML-350 začasno zasegel. »Res nisem vedel, da mi je vozniško dovoljenje že poteklo,« priznava sogovornik in dodaja, da je to povedal tudi policistu.Njegova odločitev ga je presenetila, saj ga je prej celo prosil, ali lahko eden od sopotnikov sede za volan, sam pa da si bo takoj, ko bo to mogoče, na upravni enoti uredil novo vozniško dovoljenje. Policistu je sporočil, da mu ne bo dal ključa avtomobila. Poklical je svojo odvetnico in med pogovorom mu je policist »kar na silo« vzel ključ avtomobila. Temu je nasprotoval, a mu je policist zagrozil, naj miruje, sicer ga lahko vklene.V pol ure je bila na kraju dogodka avtovleka, Hajdarpašić in dva sopotnika pa so morali na hitro izprazniti avto. »Če se malo pošalim, je avto moja delovna soba. V njem imam veliko stvari, a vse sem moral dati ven. Potem smo morali z vsem skupaj čakati kar ob avtocesti,« je ogorčen sogovornik, ki ne more verjeti, da je bil policist tako nepopustljiv oziroma ni poskrbel vsaj za to, da bi lahko čakali na varnejši lokaciji. »Pustil nas je na sredi ceste kot pse,« opiše. Vse odtlej je brez avtomobila in po vsej verjetnosti bi ga lahko dobil nazaj konec tega meseca.»Avto so mi vzeli samo zato, ker je potekla vozniška,« še danes ne more verjeti. Pravi, da bi takšen odziv policista pričakoval, če bi vozil na primer pod vplivom alkohola. Napovedal je, da se bo zoper policista pritožil na ministrstvo za notranje zadeve in policijo.Na PU Murska Sobota so nam pojasnili, da je bilo vozilo zaseženo na podlagi 5. točke prvega odstavka v povezavi s 4. odstavkom 23. člena zakona o pravilih cestnega prometa, ki pravi, da policist zaseže motorno vozilo, s katerim je bil voznik zaloten pri storitvi hujšega prekrška. »To pomeni, da je zaseg obligatoren in izvedljiv pri zalotitvi hujšega prekrška,« so razložili in dodali, da policist v skladu z internimi predpisi policije na kraju prekrška zaseže tudi ključe vozila, saj je neizročanje ključa povezano z dodatnimi stroški pri zasegu, transportu in vzdrževanju vozila, na kar je bil kršitelj na kraju tudi opozorjen.Prekoračena hitrost je bila vozniku izmerjena na predelu vozišča, ki je gradbišče, promet pa poteka dvosmerno, hitrost je omejena na 60 km/h, so povedali na PU Murska Sobota in dodali, da je to manj kot na preostalih cestah zunaj naselja, kjer je hitrost omejena na 90 km/h. »Postopek je bil izveden izven vozišča, na gradbišču ceste, ki je od voznega pasu fizično ločeno z betonskimi pregradami,« dodajo.»Postopek policistov lahko traja nujno potreben čas. V omenjenem primeru se je postopek končal, ko je vlečna služba odpeljala zaseženo vozilo. Postopek s prekoračitvijo hitrosti se je začel ob 11.31, na prevzemnem zapisniku o hrambi vozila pa je bila ura 12.40. Med postopkom si je kršitelj prevoz organiziral sam. Po njih je okrog 10 minut po končanem postopku prišla prijateljica iz Murske Sobote z osebnim avtomobilom ljubljanskih registrskih tablic. To pa seveda ni nikakršno daljše čakanje, kaj šele kakšna nevarnost, saj je bil postopek izveden izven vozišča, na gradbišču avtomobilske ceste, ločenem z betonskimi ograjami,« odgovarjajo na murskosoboški policijski upravi. Nadaljujejo, da so do prihoda vozila, ki je udeležence odpeljalo, za varnost poskrbeli trije policisti ter da je bil postopek policistov izveden strokovno, zakonito ter v skladu z načelom sorazmernosti.»Naj poudarimo, da je za navedeno nevšečnost drugih oseb odgovoren predvsem voznik sam, saj je s svojim neodgovornim in malomarnim ravnanjem, prekoračitvijo hitrosti in vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja povzročil navedeni dogodek,« sklenejo na PU Murska Sobota.