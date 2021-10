Znane podrobnosti uboja na Gorenjskem: s trdim predmetom napadel sorodnika

Pisali smo, da je na območju PU Kranj ponoči prišlo do tragedije, najverjetneje do uboja. Gorenjski policisti sum tega kaznivega dejanja še preiskujejo, a nekaj podrobnosti je znanih. Po do sedaj zbranih podatkih sta bila v nasilnem dejanju udeležena dva moška v sorodstvenem razmerju. Okoliščine kažejo, da je moški s trdim predmetom v stanovanjskem objektu drugega tako hudo poškodoval, da je ta na kraju samem umrl. Nobeden od njiju ni bil doslej obravnavan zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja. Dogodek je prijavila tretja oseba, ki v času dejanja ni bila na kraju uboja.

Osumljenec ni poškodovan. Odvzeta mu je bila prostost in je v pridržanju. Pri prijetju se ni upiral. Motiv za dejanje kriminalisti še ugotavljajo, preiskavo pa vodijo zaradi suma uboja. Odrejena je bila obdukcija.

Kriminalisti so opravili ogled kraja zločina in zavarovali dokaze za nadaljnje delo. Preiskava se nadaljuje. Uboj se po 115. člen KZ kaznuje z zaporom od petih do 15 let.