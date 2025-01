Znancu iz Selnice ob Dravi odpeljal vozilo, nato obvestil, da ga je obrnil na streho in izklopil telefon

V petek, 10. 1., ob 20.21 so bili mariborski policisti obveščeni o kaznivem dejanju odvzemu motornega vozila v kraju Selnica ob Dravi.

Na kraju je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je oškodovanec v Selnici ob Dravi pustil parkirano vozilo Opel astra, v katerem so bili kontaktni ključi. Ob 19.45 je 53-letni znanec brez vednosti lastnika vzel vozilo ter ga protipravno uporabil za vožnjo. Kmalu zatem je lastnika poklical in ga obvestil, da je vozilo obrnil na streho, nato pa prekinil pogovor in izklopil telefon. Ob 00.35 je bil v bližini naslova Janževa Gora pod cesto v gozdu najden pogrešan osebni avtomobil, ki je bil zares obrnjen na streho. Opravljen je bil ogled kraja prometne nesreče I. kategorije.

53- letnega storilca so policisti izsledili na naslovu bivanja ter opravili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim indikatorjem, ki je pokazal 1.16 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zaradi povzročitev prometne nesreče in zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo na Okrajno sodišče Maribor podali obdolžilni predlog, za kaznivo dejanje Odvzem motornega vozila pa mu bodo spisali kazensko ovadbo na državno tožilstvo.