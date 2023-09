Zločin na portoroški centralni plaži: zabodel ga je mladoletnik

Senat okrožnega sodišča v Kopru, ki mu predseduje okrožna sodnica Tatjana Pavlovec, obravnava poskus uboja, ki naj bi ga julija lani zagrešil takrat še mladoletni storilec. Primer poteka za zaprtimi vrati sodne dvorane.

Na območju koprske policijske uprave zadnji dve leti niso obravnavali uboja ali umora, ki bi ga storila mladoletna oseba. A ni veliko manjkalo, pa bi julija lani poročali o sporu s tragičnim izidom. Koprski policisti so nam potrdili, da je 10. julija lani malo pred tretjo uro zjutraj izbruhnil pretep med več osebami.

Sodijo mu na koprskem okrožnem sodišču. Foto: Marko Feist

Zdravniki so mu rešili življenje

Mladina se je stepla na portoroški centralni plaži, takrat 17-letni Slovenec, zdaj že polnoletni, pa ni ostal samo pri udarcih. Potegnil je nož in ga zaril tako globoko v telo 19-letnika, da je ta utrpel hude poškodbe, njegovo življenje je bilo ogroženo. S plaže so hudo ranjenega odpeljali v bolnišnico, kjer so mu zdravniki rešili življenje, mladoletniku, ki ga je poskusil ubiti, pa odvzeli prostost.

Kriminalisti Službe kriminalistične policije iz Kopra so ga ovadili zaradi poskusa uboja, zaradi katerega storilcu sicer grozi med pet in 15 let zapora. Policisti so dan po dogodku lani sicer skopo poročali, da sta izbruhnila prepir in pretep ter da so v zvezi s tem mladoletniku odvzeli prostost, na naša vprašanja pa v torek dogodek tudi potrdili (brez navedbe imen). O predobravnavnem naroku in glavnih obravnavah sodišče na svoji spletni strani javnosti ni obvestilo oziroma jih ne obvešča, sojenje namreč zaradi takrat mladoletnega nasilneža poteka za zaprtimi vrati koprskega okrožnega sodišča.