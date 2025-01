Zjutraj treščil v drevo, z voznikom je hudo

Včeraj okoli 9. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti iz smeri Studenca proti Loškemu Potoku. Po doslej znanih podatkih je voznik osebnega vozila zapeljal na nasprotni vozni pas in nato s ceste po brežini navzdol, kjer je trčil v drevo. V trčenju se je voznik huje poškodoval. Policisti vse okoliščine še preverjajo, po vseh ugotovitvah pa bodo zoper voznika izvedli ustrezen ukrep, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 406 klicev, od tega 118 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 38 nanašalo na kriminaliteto, 37 na javni red in mir ter 27 na prometno varnost.

Obravnavali so 8 prometnih nesreč z materialno škodo in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli vozilo.