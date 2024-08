Življenje voznik e-skiroja visi na nitki

Na območju Pobrežja v Mariboru so policisti Policijske uprave Maribor včeraj obravnavali prometno nesrečo III. kategorije. Po prvih informacijah je voznik e-skiroja trčil v drog javne razsvetljave in padel po vozišču, pri tem se je 38-letnik huje poškodoval in je v smrtni nevarnosti.

Vozila prehitro in pod vplivom

Na Studencih v Mariboru pa so obravnavali voznico, ki je na cestnem odseku, kjer je hitrost omejena na 70 km/h, vozila s hitrostjo 138 km/h, vozila je tudi pod vplivom alkohola (0,53 mg/l alkohola). Voznici je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, odrejeno ji je bilo pridržanje, podan bo obdolžilni predlog.

Zadnjih 24 ur

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 190 klicev, med temi 73 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: 4 prometne nesreče I. kategorije, 3 prometne nesreče II. kategorije, prometno nesrečo III. kategorije, 2 vozili pa sta bili zaseženi voznikoma.