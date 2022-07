Silovito neurje po Sloveniji: podiralo je drevje, padla veja poškodovala človeka

V četrtek popoldne je po Sloveniji divjalo silovito neurje, zaradi česar so marsikje na pomoč priskočili gasilci. Poročali smo o močni nevihti v Kopru, kjer je razmetalo inventar, ljudje pa so iskali zavetje. Spodaj izpostavljamo še nekaj dogodkov, o katerih je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Ob 18.26 je na parkirišču trgovskega središča odlomljena veja padla na vozili in ju poškodovala. Posredovali so gasilci JZ GB Koper. Nekaj minut kasneje sta se zaradi vetroloma podrli drevesi. Posredovali so gasilci PGD Izola – drevesi so razžagali in odstranili. Gasilci GB Koper in PGD Izola so pogasili tudi deset kvadratnih metrov trave. Gasilci PGD Izola so razžagali in odstranili podrto drevo ob taborniški hišici v Jagodju, gasilci PGD Korte pa odstranili podrto drevo v Kortah.

Veja padla na človeka

Zvečer so v Izoli ponovno posredovali gasilci JZ GB Koper, ki so razžagali in odstranili podrto drevo. Ob 18.07 je na kopališču v Fiesi veja padla na osebo. Mimoidoči so jo odstranili, reševalci reševalne službe slovenske Istre in obalne prehospitalne enote so osebo oskrbeli na kraju in jo nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Dežurni Okolja Piran so pregledali in odstranili posledice nesreče. Na kraju so bili tudi policisti.

Tudi v Rožni ulici v Trebnjem so potrebovali pomoč, saj je zaradi udara strele zagorela fasada na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so odprli osem kvadratnih metrov fasade in pogasili požar. Obveščene so bile pristojne službe.

Popoldne je v ulici Pod Radovnico v Mirni meteorna voda zalivala dvorišče stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna so preprečili vdor meteorne vode v objekt ter jo izčrpali z dvorišča.

Tudi na območjih Grosupljega, Laškega, Litije in Ljubljane so zabeležili več prijav dogodkov. Aktivirali so prostovoljna gasilska društva, enote o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo.

