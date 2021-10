Zgodba znane Slovenke vas bo sezula

Kaj bi odgovorili, če bi vas nekdo vprašal, kaj je najpogumnejše, kar ste storili ali počenjali v življenju. Pevka Lea Sirk ima zanimiv odgovor. Pravi, da se ji je zdelo njeno početje zelo plemenito, se je pa s tem ukvarjala kot otrok, od četrtega pa nekje do sedmega leta. Hodila je namreč na vse mogoče pogrebe.



»Tisti, ki ste že slišali, živela sem v Bertokih, pri pokopališču, in vsakič, kadar sem videla voz, sem počakala to uro, se oblekla v roza-belo krilce, vedno isto krilce, ne vem, ali drugih nisem imela, in šla tja, in bila v prvi vrsti, zraven svojcev, in jih tolažila. Bila sem tam in čakala glasbeno točko. Ko se je vse skupaj končalo, sem se poslovila in šla domov.« Sama sebi se je zdela izredno pogumna in močna, zavedajoč se, da je tam, če jo potrebujejo. ​Ko Lea danes ocenjuje svoje početje, pravi: »Meni podobno ...«

