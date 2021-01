Ženo zadušil z blazino

Nekdo, ki zagreši uboj, mora v zapor najmanj za pet let in največ za 15. Le redko katerega storilca tega kaznivega dejanja doleti kazen na spodnji meji zagrožene, a glede na okoliščine, ki so privedle do družinske tragedije, so jo na ljubljanski okrožni sodniji izrekli 58-letnemu Francu Hlastanu iz Notranjih Goric. Vendar pa je bil njegov odvetnik Benjamin Peternelj prepričan, da bi sodniki morali uporabiti omilitvena določila in biti še bolj milostni. Pravično in pošteno bi po njegovem bilo: dve leti zapora v obliki opravljanja družbenokoristnih del oziroma služenje te kazni na odprtem oddelk...