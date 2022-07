Že dopoldne je napihal več kot dva promila

Policisti PP Gornja Radgona so v torek med kontrolo cestnega prometa v naselju Kočki Vrh v občini Sveti Jurij ob Ščavnici ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da vozi neregistriran osebni avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu, in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku pokazal 0,63 mg/l (več kot 1,30 promila) alkohola.

Zoper oba bo podan obdolžilni predlog. FOTO: Arhiv Dela

»Test za ugotavljanje simptomov vožnje pod vplivom alkohola je bil pozitiven. Vozniku je bila zasežena tudi neznana snov, zavita v folijo. Ugotovljeno je bilo, da je bila ena izmed registrskih tablic ukradena v Murski Soboti, zato bo zoper voznika podana kazenska ovadba. Vozilo je bilo zaseženo. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog,« je potrdila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Eden je napihal dobrih 1,30 promila, drugi že dopoldne za volan sedel z 2,33 promila alkohola.

Dan pred tem so radgonski policisti malo po 10. uri v naselju Lomanoše pri vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 66 km/h. Dodatno so še ugotovili, da ni uporabljal varnostnega pasu, prav tako je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar so mu odredili preizkus. Ta je pokazal 1,12 mg/l alkohola v izdihanem zraku (2,33 promila). Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo zoper njega spisali obdolžilni predlog, za prekoračitev hitrosti in neuporabo varnostnega pasu pa so mu izdali plačilni nalog.