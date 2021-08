Zasegli tone tartufov, namenjenih v Slovenijo

Gomoljike so skrivnostna podzemna goba v Istri in hkrati nadvse značilne za to deželo. A tudi njim komercializacija ni prizanesla. V vsaki istrski oštariji, ki da kaj nase, so že obvezno na jedilniku. Pa ne samo v istrski ... Če vemo, da je še nedavno v slovenski Istri delovalo okoli 30 tartufarjev, ki so nabrali vsak od 50 do 80 kilogramov belih in približno 200 kilogramov črnih na leto, čisto natančnega podatka pa tako ali tako ne pozna nihče, potem je jasno, zakaj prihaja do kriminala tudi na področju tartufov. In če vemo, da lahko že v najmanjši trgovini kupimo tartufato, za nameček ...