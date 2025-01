Zaradi prometne nesreče nastal zastoj preko Ravbarkomande, potem je sledil še en pok

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24-ih urah intervenirali v 53 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 117 klicev.

Obravnavali so 18 prometnih nesreč z materialno škodo in dve z lažjimi poškodbami, zasegli so eno vozilo, s področja kriminalitete so obravnavali dva vloma in dve tatvini ter eno drzno tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo sedem intervencij.

Nastal je zastoj

Ob 9.19 so bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti, pred izvozom za Postojno. Policisti so na kraju ugotovili, da 27-letna državljanka Romunije z osebnim avtomobilom ni vozila po sredini prometnega pasu, zato je z desnim bočnim delom svojega vozila trčila v prednji levi del vlečnega vozila, ki ga je peljal 26-letni državljan BiH. Zaradi prometne nesreče se je začela na avtocesti nabirati daljša kolona, zastoj je bil preko Ravbarkomande.

V tem zastoju je nekaj čez 10. uro prišlo do druge prometne nesreče. Državljan Romunije je s tovornim vozilom zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčil v stoječ tovornjak, ki ga je upravljal državljan Madžarske, tega pa je obilo še v tovornjak državljana BiH pred njim. Poškodovan ni bil nihče, oba povzročitelja sta plačala globo.