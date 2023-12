Zaradi poškodbe na vrtini za mineralno vodo povečane vrednosti ogljikovega dioksida

V nedeljo popoldan ob 17.01 je v Kamni Gorci, občina Rogaška Slatina, zaradi poškodbe na vrtini za mineralno vodo prišlo do povečane vrednosti prisotnosti ogljikovega dioksida ob stanovanjski hiši, v kateri se je nahajala nepokretna oseba.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, opravili meritev vsebnosti plinov v zraku ter nudili pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila, ki jo je prepeljalo v nadaljnjo oskrbo in nastanitev.

Preberite še: