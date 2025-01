Zaradi nespametno odložene škatle ženska končala pri zdravniku

V noči na ponedeljek je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše na območju Policijske uprave Kranj. Kot je sporočil tamkajšnji tiskovni predstavnik Roland Brajič, je po do sedaj zbranih podatkih zagorela kartonasta škatla, ki jo je lastnik odločil na kuhinjski pult tik ob kuhalno ploščo, na kateri je kuhal, ogenj pa se je nato razširil na kuhinjsko napo.

»Med gašenjem začetnega požara se je lažje ranila stanovalka, svojci so jo odpeljali na pregled v zdravstveno ustanovo,« je še sporočil Brajič in dodal, da je v požaru nastala manjša premoženjska škoda. Požar so dokončno pogasili gasilci.