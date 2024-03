Zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste, s sopotnico so jo dopeljali

Radovljiški policisti so bili včeraj nekaj pred 16. uro obveščeni o prometni nesreči na območju Kamne Gorice. Po podatkih s katerimi razpolagajo, je 35-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom zapeljala s ceste in obstala na travnati brežini. Voznica in sopotnica sta bili lahko telesno poškodovani. Na kraju jima je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.

V zadnjih 24 urah sprejeli 44 klicev

Gorenjski operativno komunikacijski center je sicer na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 44 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 18: eden s področja kriminalitete; sedem s področja prometne varnosti, od tega eden o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in eden o prometni nesreči z materialno škodo; štirje s področja javnega reda in miru, od tega eden o kršitvi na javnem kraju ter dva o dogodkih, od tega eden o povoženi divjadi.