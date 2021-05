Zaradi mačke sta si v lase skočila sin in mama, ona pristala v bolnišnici

V nedeljo popoldne sta se v stanovanjski hiši na območju PP Šentilj zaradi mačke sprla 81-letna ženska in njen 53-letni sin. Med prepirom je mati sina udarila v obraz, on pa jo je odrinil, pri čemer je padla in se hudo poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v UKC Maribor.



Policisti bodo materi izdali plačilni nalog, sina pa bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: