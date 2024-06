Zaradi 10-letnice iz Krškega varnostnik poklical policijo

V trgovskem centru v Krškem je v sredo varnostnik tik pred zapiranjem zalotil 10-letnico, ki si je nabrala za 57 evrov suhomesnatih izdelkov in nameravala oditi iz trgovine brez plačila, poroča PU Novo mesto.

Policisti so na policijsko postajo povabili mamo 10-letnice, o dogodku pa bodo obvestili tožilstvo in center za socialno delo.

V sredo so novomeški policisti sicer večkrat klicali starše na policijsko postajo; drugič zaradi vandalizma in tretjič zaradi kršitev javnega reda in miru.

V spomeniški vlak in vozila metali kamenje in razgrajali po trgovini

Sevniški policisti so v Tržišču obravnavali štiri mladostnike, stare 14 in 15 let, ker so metali kamenje v spomeniški vlak na železniški postaji in razbili dve šipi. Kot pišejo na policiji, se bodo pogovorili z njihovimi starši, nato pa ustrezno ukrepali.

Nekaj minut pred zaprtjem trgovine v Šentjerneju pa je varnostnik klical policiste zaradi več mlajših oseb, ki so razgrajale po trgovini. Ali so med tem tudi kaj odnesli, policisti še ugotavljajo.

Nekaj minut za incidentom v trgovini so bili policisti obveščeni o skupini mladostnikov, ki je v Šentjerneju metala kamenje na vozilo. Prometni policisti, ki so bili takrat v Šentjerneju, so kmalu zatem izsledili sedem oseb, starih od 13 do 18 let, ki bi lahko bile povezane tudi z dogodkom iz trgovine.

Novomeški policisti pravijo, da bodo na policijsko bodo povabili starše otrok in mladoletnikov, o ugotovitvah pa bodo seznanili tudi pristojno državno tožilstvo in center za socialno delo.