Zapeljal na nasprotno smerno vozišče in zakrivil nesrečo

V sredo nekaj pred 14. uro so bili policisti obveščeni o prometno nesreči na Ljubljanski cesti v Domžalah. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega vozila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Povzročitelj in sopotnik v drugem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala. Zoper povzročitelja bo uveden prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Ljubljana.