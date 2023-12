Zamaskirana vstopila ne bencinski servis in zagrozila z ostrim predmetom

V soboto je nekaj pred 19. uro prišlo do ropa na bencinskem servisu na Ptujski cesti v Mariboru. Zamaskirana storilca, domnevno mlajša, visoka med 180 in 185 cm, oblečena v temnejša oblačila, sta pristopila do prodajalcev in z uporabo ostrega predmeta od zaposlenih zahtevala denar. Po dejanju sta zbežala v smeri proti Dogoški cesti, pišejo v poročilu PU Maribor.

»Vse, ki bi imeli koristne informacije o navedenem kaznivem dejanju prosimo, da pokličejo policiste na 113 ali anonimni telefon 080 1200,« še pišejo policisti.