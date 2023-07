Žalost do neba: po smrti 19-letnega voznika zdaj umrl še njegov leto mlajši sopotnik

Poročali smo že o tragični nesreči v Slovenskih goricah, na območju občin Destrnik in Trnovska vas, v kateri je umrl 19-letni domačin, njegov leto dni mlajši prijatelj, sopotnik v avtomobilu, pa se je hudo poškodoval. Domačini v Trnovski vasi, ki je tudi središče istoimenske občine, so bili šokirani. Prav nihče ni mogel verjeti, da je vas, v kateri se skoraj vsi poznajo, doletela takšna tragedija. »Nikakor ne moremo dojeti, da se je to pripetilo. To ne more biti res. Ne vem, kam sta se peljala, a to je strašno,« nam je na prizorišču tragedije, ko je bilo razbito vozilo že odstranjeno, med glasnim jokom razlagala mladenka.

Umrl tudi 18-letni sopotnik

Zdaj pa so iz PU Maribor sporočili še eno žalostno vest: »Danes popoldne smo bili na PU Maribor obveščeni o tem, da je za posledicami prometne nesrece v okolici Destrnika, umrl tudi 18-letni sopotnik.«