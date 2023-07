Vas zavita v črno, ne morejo verjeti, da ga ni več

Po dobrem tednu nestabilnega vremena, ko je neurje klestilo tudi na območju Slovenskih goric, se je nedeljsko jutro kopalo v sončnih žarkih. Žal pa se je že zgodaj dopoldne prav v Slovenskih goricah, na območju občin Destrnik in Trnovska vas, zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl 19-letni domačin, njegov leto dni mlajši prijatelj, sopotnik v avtomobilu, pa se je hudo poškodoval.

Policija je o dogodku poročala: »19-letni voznik osebnega avtomobila je vozil po regionalni cesti iz smeri Biša proti Ptuju. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na peščeno bankino ob desnem robu vozišča, nato pa v levo na nasprotno smerno vozišče, kjer mu je nasproti pripeljalo vozilo. 19-letni voznik je naglo zavil v desno, pri tem pa izgubil oblast nad vozilom, tako da se je vozilo prevrnilo na levi bok in drselo po travnati površini. S prednjim delom vozila je najprej trčil v brežino, nato pa v drevo.« 19-letni voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, leto mlajši sopotnik, ki je sedel na prednjem desnem sedežu, pa je bil hudo telesno poškodovan in odpeljan v UKC Maribor. Tam je ostal na zdravljenju.

Ob prihodu na kraj tragedije smo izvedeli, da je žalostna usoda doletela 19-letnika, v črno pa je nesreča zavila njegove bližnje in prijatelje. Domačini v Trnovski vasi, ki je tudi središče istoimenske občine, so bili včeraj šokirani. Prav nihče ni mogel verjeti, da je vas, v kateri se skoraj vsi poznajo, doletela takšna tragedija. »Nikakor ne moremo dojeti, da se je to pripetilo. To ne more biti res. Ne vem, kam sta se peljala, a to je strašno,« nam je na prizorišču tragedije, ko je bilo razbito vozilo že odstranjeno, med glasnim jokom razlagala mladenka.