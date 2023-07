Trčenje usodno za 19-letnika

Mariborski policisti obravnavajo smrtno prometno nesrečo, ki se je nekaj pred 10. uro zgodila v okolici Destrnika. V poročilu PU Maribor pišejo, da je 19-letni voznik s sopotnikom vozil po regionalni cesti od Lenarta proti Ptuju, ko je z vozilom zapeljal po nabrežini izven vozišča in trčil. Voznik je na kraju umrl, 18-letni sopotnik pa je huje poškodovan.

Policisti preiskujejo okoliščine prometne nesreče.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da sta trčila v drevo: »Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim postopkom rešili dve osebi iz vozila, jima nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Ptuj ter odklopili akumulator.«

Promet.si poroča, da je cesta Rogoznica - Senarska, v Janeževskem vrhu zaradi nesreče še vedno zaprta. Obvoz poteka po lokalnih cestah.