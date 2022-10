Zagorelo pri Brezovici: v garaži ležala neodzivna oseba

V ponedeljek ob 19.24 so v Aljaževi ulici v naselju Log pri Brezovici, občina Log-Dragomer, gasilci PGD Log pri Brezovici skozi garažo vstopili v stanovanjski objekt v katerem se je nahajala neodzivna oseba. Osebi so skupaj z reševalci NMP Ljubljana nudili prvo pomoč z oživljanjem in jo nato prenesli do reševalnega vozila.

Reševalci so jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča Uprava za zaščito in reševanje.