Zagorelo gospodarsko poslopje, v celoti je uničeno

Okoli pol enih zjutraj so bili policisti obveščeni, da je v Suhadolu, na območju Policijske postaje Slovenske Konjice, zagorelo gospodarsko poslopje. Ogenj je objekt v celoti uničil. Vzrok požara še ni znan. Ogled kraja požara opravljajo danes, sporočajo s PU Celje.

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24 urah prejeli 250 klicev občanov. 78 klicev je bilo interventnih, dva nujna.

29 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 2 s področja mejnih zadev in tujcev, 33 s področja prometne varnosti in 11 s področja javnega reda in miru.