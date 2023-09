Zadnjič na pomoč v temi! (FOTO)

Za policijsko helikoptersko posadko in dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenija (GRZS) je naporen konec tedna. Z gora in nedostopnih terenov so v devetih reševanjih zaradi različnih vzrokov prepeljali 11 ljudi. Štirikrat so na pomoč odhiteli v soboto, pet reševanj pa so opravili v nedeljo. Intervencije so potekale na Stolu, v Lokavcu v Ajdovščini, na Črni prsti, Triglavskih jezerih, Škrlatici, Skuti, Studorskem prevalu, zadnje reševanje pa je bilo na Razorju opravljeno v temi.

Naporen vikend se je sklenil z reševalno akcijo v nočnem času. FOTO: PU Kranj

»Na Stolu je policijski helikopter z ekipo​ GRSZ reševal dvakrat. Enkrat zaradi poškodbe noge, drugič zaradi onemoglosti. V Lokavcu se je moški poškodoval pri podiranju drevesa. Na Črni prsti si je pohodnica pri zdrsu poškodovala nogo. Z območja Triglavskih jezer je bil rešen oboleli otrok, z očetom je bil prepeljan v dolino. V južnem razu Škrlatice je padajoča skala poškodovala alpinistko. Ekipa je z gore prepeljala tudi nepoškodovanega soplezalca.

9 helikopterskih reševanj je bilo konec tedna.

Na Skuti je ostal onemogel in zaplezan francoski pohodnik, na Studorskem prevalu in območju Razorja pa sta bili rešeni onemogli pohodnici, obe nepripravljeni za dolg pohod,« je dogodke opisal Roland Brajič, tiskovni predstavnik PU Kranj. Reševanje na Razorju, s katerim se je torej sklenil zahtevni vikend, je potekalo v temi. Šest rešenih je bilo Slovencev, ostali (iz vsake države po eden) pa so bili državljani Poljske, Nizozemske, Savdske Arabije, Francije in Izraela. Gorski reševalci GRS Tržič so prihiteli tudi na pomoč na Zelenico v občini Tržič, kjer se je češki državljan med sestopanjem lažje poškodoval; helikopter v tem primeru ni poletel.

Helikopter je moral večkrat poleteti. FOTO: Miljko Lesjak

»Raznovrstnost vzrokov kaže na zahtevnost slovenskih gora in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pohodniki in alpinisti. Pri pohodnikih gre še vedno najpogosteje za padce, zdrse, onemoglost in bolezenska stanja – vse to pogosto v kombinaciji s slabšo telesno pripravljenostjo, utrujenostjo in neustrezno pripravo na turo, pri alpinistih pa za padajoče kamenje in odlome skal. Situacija v gorah se s spremembo vremena že spreminja, spremembe bodo sčasoma vse bolj intenzivne. Temperature so že nižje, tla so dlje vlažna, hitreje je tema. Prilagodite se in pazite nase,« ob tem opozarja Brajič.