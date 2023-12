Za Tadejo je bila usodna gibanica

Družini 23-letne Tadeje Gregorec se je čas ustavil 4. decembra 2019, ko se je študentka tretjega letnika mariborske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo udeležila tradicionalne študentske prireditve Prekmurska gibanica in sodelovala na tekmovanju v tem, kdo najhitreje poje to slaščico, ter se pri tem skoraj zadušila. Nikoli več ni okrevala, umrla je novembra lani.

Včeraj se je na Okrožnem sodišču v Murski Soboti pred višjo sodnico Marjetico Škerget Logar začela pravda med družino pokojne Tadeje ter Klubom prekmurskih študentov (KPŠ), Zavodom študentska komuna in Zavodom Štuk.

Nikoli več ni okrevala. FOTO: Družinski arhiv

Čeprav tožilstvo ne bo preganjalo akterjev, ki so sodelovali pri organizaciji dogodka, je zoper njih septembra lani, torej okoli dva meseca pred smrtjo, Tadeja prek svoje matere kot skrbnice vložila odškodninsko tožbo, s katero zahteva 50.000 evrov za škodo, ki jo je utrpela kot posledico zadušitve s hrano.

Septembra letos, ko je bil razpisan prvi narok, je sodnica strankam na njihovo željo ponudila možnost za dogovor in morebitno poravnavo brez sojenja. Ker pa se to ni zgodilo niti po skoraj treh mesecih, so včeraj na sodišče znova pristopili direktor Zavoda Štuk Miroslav Sarkičevič z odvetnico Vanjo Janžekovič, predsednik KPŠ Alen Lončar z odvetnikom Danijelom Kataliničem in mama pokojne študentke Suzana Gregorec z odvetnikom Juretom Horvatom. Ta namreč toženim očita, da na prireditvi ni bilo primerne zdravstvene oskrbe oziroma primerne osebe, ki bi lahko s pravočasnim in pravilnim posredovanjem preprečila tragedijo.

Toženi stranki temu ugovarjata in ne prevzemata odgovornosti, trdita, da v tem primeru ni šlo za nevarno dejavnost, ob tem pa zatrjujeta, da so na priljubljeni študentski zabavi imeli zagotovljeno zdravstveno oskrbo. Menijo, da za neljubi dogodek na prireditvi ni odgovoren nihče. Kljub temu je KPŠ, kjer so dogodek takoj močno obžalovali, sprva podal ponudbo za poravnavo, a ta ni bila uspešna.

Tadeja se je z grižljajem gibanice začela dušiti, izgubila je zavest in se ni več prebudila; po treh letih kome je umrla novembra lani.

Kdo je kriv?

Sodnica se je zavedala, da bo vse skupaj potekalo zelo težavno, saj obe toženi stranki vztrajata, da sta naredili vse potrebno in da nihče ni kriv za nesrečni dogodek. Zato, je dejala, bo treba ugotoviti, kdo je bil organizator prireditve in ali sploh obstaja odgovornost za organizatorje 23. Prekmurske gibanice. Če obstaja, bo treba ugotoviti, ali je zahtevana odškodnina ustrezna in od koga.

Strankam je dala možnost za nove pripravljalne vloge in odgovore nanje; sama bo zaslišala stranke ter predlagane priče, ob tem pa izvedla druge dokazne predloge. »Vse to je namenjeno, da bi ugotovili, kdo je bil organizator sporne prireditve, ali je vse potekalo, kot je treba, in šele nato, kolikšna je zahtevana odškodnina,« je dejala sodnica in narok preložila na februar.