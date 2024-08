Za grožnje z nožema zdravljenje

Dobrih pet mesecev po drami na ljubljanskem Bavarskem dvoru, ki se je odvijala sredi tedna med največjo prometno konico, je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sledil epilog. Triindvajsetletni Ljubljančan Peter Kobal, ki je tistega marčnega dne z dvema nožema v rokah in vizirjem na glavi grozil, da bo vse zaklal, je bil obsojen na eno leto zapora. Tega bo prestajal v obliki obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstvenem zavodu.

23 LET je star Peter Kobal.

Na predobravnavnem naroku je že julija priznal storitev kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti. Zaradi paranoidne osebnostne motnje, aspergerjevega sindroma in prilagoditvene osebnostne motnje ga je zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Pojasnil je, da se na mariborski forenziki, kjer je že vse od prijetja, počuti bolje oziroma: »Nisem več toliko na tleh, kot sem bil prej.« A sodbe takrat še ni slišal, saj je sodnik Rok Kobal sprejel predlog tožilke, da se sodnega izvedenca za psihiatrijo Slavka Pregla, ki je v tem primeru že izdelal mnenje, neposredno zasliši. To se je včeraj tudi zgodilo, a za zaprtimi vrati. To seveda pomeni, da javnost podrobnosti iz mnenja ni mogla slišati. Dosedanji čas zdravljenja se mu všteje v včeraj izrečeno kazen.

Peter Kobal je bil včeraj obsojen na zaporno kazen. FOTO: Aleksander Brudar

2020 Tega leta je že proti policistom zamahoval z nožema. 13. 3. 2024 Na Bavarskem dvoru sredi belega dne spet grozi z nožema. 26. 7. 2024 Prizna krivdo in pojasni, da se na mariborski forenziki počuti bolje.

Kobal ni nepopisan list, kar se tiče kazenskih zadev. Že leta 2020 so ga obravnavali zaradi podobnega dogodka, ko je proti policistom prav tako zamahoval z nožema. V zvezi s tem naj bi dobil pogojno kazen. Enaka usoda ga je doletela tudi zaradi storitve kaznivega dejanja nasilja v družini.